Bułgarski siatkarz zaczął mówić o Wilfredo Leonie. Nawet się nie zawahał

Aleks Grozdanow, kapitan reprezentacji Bułgarii, środkowy Bogdanki LUK Lublin: Jestem zadowolony ze zwycięstwa, to było dla nas ważne, by odpowiednio przygotować się mentalnie, zyskać trochę pozytywnej energii przed spotkaniem z Polską. To będzie bardzo trudne wyzwanie. Cieszę się jednak, że wystąpimy przed niesamowitą publicznością, bo jestem pewien, że hala będzie pełna. Najważniejsze, by dać z siebie wszystko - zobaczymy, co wydarzy się potem.