Reprezentacja Polski w siatkówce jedyny jak do tej pory medal igrzysk olimpijskich wywalczyła w 1976 roku w Montrealu, kiedy to drużyna prowadzona przez Huberta Wagnera sięgnęła po złoto. Od tego czasu "Biało-Czerwoni" nie są w stanie nawet zbliżyć się do tego wyniku, a pięć ostatnich turniejów kończyli na etapie ćwierćfinału. Teraz chcą przełamać tę "klątwę" i sięgnąć po upragniony medal, a walkę w turnieju rozpoczną już w sobotę 27 lipca, kiedy to zmierzą się z Egiptem.

Podopieczni Nikoli Grbicia w kolejnych meczach fazy grupowej zagrają z Brazylią i Włochami, czyli drużynami ze światowej czołówki. Serbski szkoleniowiec pytany o to, co będzie kluczem do sukcesu jego podopiecznych, nie pozostawił złudzeń.

"Cierpliwość. Jeden lub dwa punkty mogą zmienić wynik meczu. Szczególnie w momentach, gdy rywal gra dobrze" - zadeklarował . I dodał:

Jesteśmy zespołem, który może utrzymać wysoki poziom przez długi czas. Jeśli chcesz nas pokonać, musisz naprawdę długo utrzymać się na swoim najwyższym lub najlepszym poziomie. Mamy wystarczająco dobrych zawodników, aby zmienić wynik meczu.

Giba zapytany o turniej olimpijski. Mówił o polskich siatkarzach

Ostatnia Liga Narodów pokazała, że w siłę rosną Francuzi, którzy o medal powalczą przed własną publicznością. Również inne ekipy mają apetyt na podium, co zresztą trafnie zauważył Giba. Były brazylijski siatkarz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet został bowiem zapytany o to, kto jego zdaniem włączy się do rywalizacji o olimpijski krążek.

"Mam kilka typów: Brazylia, Polska, Włochy, USA i Francja. Według mnie te drużyny staną na podium olimpijskim. Czeka nas niesamowicie mocno obsadzony turniej i oczekuję naprawdę zaciętych spotkań" - stwierdził.

Podopieczni Grbicia w sobotę o godz. 17 zmierzą się z Egiptem, który jest najsłabszą drużyną w "polskiej" grupie. Dwa pozostałe mecze tej fazy turnieju rozegrają kolejno w środę 31 lipca o godz. 9 (z Brazylią) oraz w sobotę 3 sierpnia o godz. 17 (z Włochami).

Giba / ANDERSON GORES/Agência Estado / AFP

Nikola Grbić i polscy siatkarze / volleyballworld.com / materiały prasowe