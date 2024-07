Brazylijczycy poruszeni porażką siatkarzy z Polakami. Zwracają uwagę na jedno

Brazylijczycy turniej olimpijski rozpoczęli od przegranej 1:3 z Włocham i, która wprawdzie nie przekreślała ich szans na awans do ćwierćfinału, ale skomplikowała sytuację "Canarinhos". Podopieczni Bernardo Rezende szansę na wywalczenie pierwszego zwycięstwa w Paryżu otrzymali w środowe przedpołudnie, kiedy to zmierzyli się z Polakami.

Pewni miejsca w gronie najlepszych ośmiu drużyn nie są za to Brazylijczycy, którzy zmagania w grupie B skończą co najwyżej na trzeciej pozycji. A do ćwierćfinałów awansują dwie z trzech drużyn notowanych właśnie na tym miejscu w swojej grupie. "Canarinhos" w ostatniej kolejce zmierzą się jednak z Egiptem, co ułatwia im walkę o awans.