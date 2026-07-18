Od czasu reformy rozgrywek, a co za tym idzie zmiany nazwy Polacy bardzo dobrze spisują się w Lidze Narodów, która niegdyś była Liga Światową. Jak na razie tylko jeden sezon zakończył się dla Biało-Czerwonych fiaskiem, które oznaczało brak medalu. Stało się to w pierwszym roku nowych rozgrywek.

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Wówczas w turnieju Final Eight ówcześni podopieczni Vitala Heynena nie wyszli z grupy. Od tego momentu zajmowali kolejno: trzecie, drugie, trzecie, pierwsze, trzecie i ponownie pierwsze miejsce. Rozgrywki sezonu 2025 zakończyły się dla siatkarzy prowadzonych przez Nikolę Grbicia spektakularnym triumfem.

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W turnieju finałowym w Ningbo nie stracili nawet seta i w tym roku bronią tytułu, co jak na razie im się nie udało. Początek obecnego sezonu również nie był udany. Na cztery pierwsze mecze Polacy wygrali tylko dwa. To sprawiło, że sytuacja w tabeli daleka była od oczekiwanej przez kibiców.

Nie można jednak zapominać, że pierwszy turniej fazy zasadniczej Polacy rozgrywali właściwie drugim, a może nawet trzecim składem. Od drugiego turnieju fazy grupowej w Gliwicach coraz większą rolę odgrywały gwiazdy, na czele z Wilfredo Leonem. Dzięki temu sytuacja się poprawiła.

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Polacy wygrali sześć kolejnych meczów i znacząco zwiększyli szanse na awans do Final Eight. Przed 10. meczem fazy zasadniczej - z Brazylią w Chicago plasowali się na czwartym miejscu z bilansem siedmiu wygranych i dwóch porażek oraz dorobkiem 20 oczek. Brazylijczycy zaś zajmowali dopiero 10. lokatę.

Po tym meczu jedno jest jasne. Polacy wygrali 3:0, a taki wynik sprawia, że Biało-Czerwoni są już pewni gry w Final Eight Ligi Narodów FIVB. Wygrana pozwoliła naszym siatkarzom awansować na trzecie miejsce w tabeli. Z kolei Brazylijczycy plasują się na miejscu dziewiątym i ich szanse na awans są znikome.

TABELA LIGI NARODÓW PO MECZU Z BRAZYLIĄ INTERIA.PL INTERIA.PL

Tomasz Fornal w turnieju finałowym Ligi Narodów był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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