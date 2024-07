Brat Aleksandra Śliwki zdobył kolejny medal. "Mocno mu kibicowałem"

W ślady przyjmującego, który w maju skończył 29 lat, idzie jego brat. Piotr Śliwka jest młodszy od Aleksandra o osiem lat i kolekcjonuje medale imprez juniorskich oraz młodzieżowych. Ma w dorobku krążki z mistrzostw Europy i złoto mistrzostw świata kadetów z 2021 r. W niedzielę dodał do tego dorobku medal w kolejnej kategorii wiekowej - brąz ME do lat 22.

Reklama