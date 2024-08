Bolesne pożegnanie polskich siatkarzy. Wzruszające słowa. "Nie mogę uwierzyć"

Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka poznali się dość wcześnie i przez wiele lat to rywalizowali ze sobą na boisku, to współpracowali. W 2018 roku obaj trafili do klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i grali w nim nieprzerwanie przez osiem lat. W tym czasie zdążyli się ze sobą mocno zaprzyjaźnić. Teraz jednak każdy poszedł w swoją stronę - Śliwka wyjeżdża do Japonii, a Kaczmarek przenosi się do Jastrzębskiego Węgla. Atakujący postanowił napisać piękne pożegnanie.