Bolesna klęska Polaków, a tu organizatorzy ogłaszają. Zapadła kluczowa decyzja

Myślę, że to nie powinna być żadna czerwona lampka. Kiedy przeciwnik gra dobrze, to trzeba mu to oddać i głośno o tym powiedzieć. Kiedy przeciwnik jest lepszy od nas po prosto zaakceptujmy to. Dobrze, że tak grającego rywala byliśmy w stanie w jednym secie przełamać

~ powiedział po sobotnim meczu przed kamerą Eurosportu kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek