Bieńka kompletnie poniosło. "Przyłapany" na trybunach, łzy same płyną do oczu

O tym, jak Polacy wdarli się do olimpijskiego finału będzie można w przyszłości nakręcić film. Po zwycięskim, pierwszym secie dwa kolejne padły łupem Amerykanów. W czwartej odsłonie nasza kadra była pod ścianą. Przegrywała, a mimo to zdołała odwrócić jego losy. Doprowadziła do tie-breaka, w którym postawiła kropkę nad "i".