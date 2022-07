"Biało-Czerwoni" zagrają o medale! Ale Iran znów napsuł im sporo krwi

Iran to dla polskich siatkarzy jeden z najbardziej niewygodnych przeciwników. Mistrzowie świata przegrali z nimi dwa ostatnie mecze - na igrzyskach olimpijskich w Tokio i turnieju Ligi Narodów w Gdańsku . W czwartek w Bolonii drużyna Nikoli Grbicia się im zrewanżowała, ale do pokonania niżej notowanego rywala potrzebowała aż pięciu setów.

Irańczycy wrócili do gry. Błędy w zagrywce pogrążyły Polaków

Przed czwartkowym meczem obie drużyny musiały sobie radzić z fatalnymi warunkami, jakie zastały w Bolonii . Problemów było co niemiara - od zaniedbanych szatni, przez serwowane na obiad tosty, po salę treningową bez klimatyzacji. Dzień przed meczem Polacy trenowali w temperaturze 34 stopni Celsjusza.

W drugim secie nadal nękali Amirhosseina Esfandiara . 23-letni przyjmujący miał spore problemy z przyjęciem i atakiem, ale odpłacał się blokiem - jeszcze raz powstrzymał na siatce Kurka. Gdy do tego doszły mocne zagrywki Amina, azjatycki zespół objął prowadzenie 12:11.

Tyle że Polacy wygrali cztery kolejne akcje. Znów w bloku błysnął Kochanowski, ale po chwili i on został zatrzymany na siatce. Na tablicy wyników pojawił się remis 16:16. Od tej pory na parkiecie trwała walka punkt za punkt. Mistrzów świata pogrążyły błędy w polu zagrywki. Serwisem ostatni punkt zdobyli rywale - drużyna Grbicia przegrała 24:26.

Kłos i Bieniek w akcji. Środkowi prowadzą do wygranej

Spotkania Polaków z Irańczykami przez lata obfitowały w emocje. Nie tylko sportowe - pod siatką nie brakowało prowokacji, mocne słowa padały w wywiadach . W Bolonii pod tym względem było spokojniej, choć w drugim secie doszło do spięcia pod siatką po jednej z akcji Kurka. Awanturujących się kolegów odciągnął jednak Milad Ebadipour , irański przyjmujący z polskim obywatelstwem.

Kapitan irańskiej kadry podszedł nawet do... wywiadu między drugim a trzecim setem, których w czasie turnieju w Bolonii mają udzielać trenerzy obu drużyn. Nie wybiło go to jednak z rytmu, Irańczycy wciąż byli groźni. Grbić posłał na boisko Karola Kłosa.