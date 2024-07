Bednorz skreślony przez Gribicia. Siatkarz przerwał milczenie

Bartosz Bednorz nigdy nie był ulubieńcem Nikoli Grbicia, takie przypuszczenia można z czystym sumieniem snuć. Zawsze, gdy dyskutowano o poszczególnych przyjmujących w naszej kadrze, to nazwisko Bednorz znajdowało się za: Wilfredo Leon em, Aleksandrem Śliwką i Kamilem Semeniukiem . Z tą ostatnią dwójką Grbić pracował i osiągał sukcesy w zespole Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle , więc zaufanie do nich nikogo raczej dziwić nie może, choć nie zawsze byli w formie.

W tym sezonie wydawało się jednak, że Bednorz wszedł na taki poziom, który uprawnia do myślenia o tym, że nowym przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów przeskoczył w hierarchii właśnie tę dwójkę, bo zarówno Śliwka, jak i Semeniuk bardzo dalecy byli od swojej optymalnej dyspozycji. Rozgrywki Ligi Narodów miały utwierdzać w przekonaniu, że Bednorz faktycznie jest siatkarzem, który może się selekcjonerowi w poszczególnych momentach igrzysk olimpijskich przydać.

Bartosz Bednorz przemówił po decyzji Grbicia. Setki komentarzy

Na taki, wręcz sensacyjny wybór zdecydował się Nikola Grbić, który 29-latka nie powołał. Po nieco ponad 24 godzinach od decyzji selekcjonera Bednorz krótko wypowiedział się na ten temat w swoich mediach społecznościowych. "Dziękuję za wszystko. Dziękuję za setki waszych wiadomości. Mam tylko jedną prośbę... Trzymajcie kciuki za chłopaków, bo zasługują na wszystko co najlepsze " - napisał pod zdjęciem z wyraźnie zaniepokojoną miną na Instagramie.

Pod tym krótkim, ale bardzo dosadnym komentarzem do wyboru selekcjonera kibice napisali setki poruszających komentarzy. "Trzymaj się chłopaku! do zobaczenia na kolejnych podiach ze złotymi medalami na szyi" - brzmi jeden z nich. "Trzymaj się mocno" - dodał kolejny z internautów. "Serce mi krwawi. Tak się cieszyłam, że wróciłeś do kadry i dałeś od siebie TAK DUŻO. Trzymaj się Bedni" - napisała kolejna z fanek. "Klasa Bartek, trzymaj się tam i dzięki za wszystko, jeszcze nie raz na Twojej szyi zawiśnie złoto" - dodała następna.