Bartosz Kurek zdruzgotany po porażce z Włochami. Ujawnił, dlaczego nie zagrał w półfinale

Tego wieczoru (czasu filipińskiego) dla reprezentacji Polski wszystko potoczyło się źle. Tuż przed półfinałem z Włochami dowiedzieliśmy się, że tym razem Nikola Grbić nie będzie mógł skorzystać z Bartosza Kurka.

Kapitan reprezentacji Polski wypadł z gry z powodu urazu. W jego miejsce na boisko wszedł Kewin Sasak, który tego wieczoru nie prezentował najlepszej formy. Włosi byli od Polaków o wiele lepsi, jeśli chodzi o grę w defensywie, a ataki Sasaka były po prostu nieskuteczne.

Bartosz Kurek wyznał, dlaczego nie zagrał z Włochami

Przewaga naszych rywali była wyraźna, ale już nigdy nie dowiemy się, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby Bartosz Kurek nie odniósł kontuzji. Po ostatnim secie półfinału kapitan reprezentacji Polski wyznał, co dokładnie mu się przytrafiło.

- Ogromny żal. Patrzenie na ten mecz to nie było nic przyjemnego. Naderwany mięsień brzucha i przez to dziś nie było mi dane powalczyć o swoje marzenia. Dziękuję chłopakom, bo dali dziś absolutnie maksa z siebie. Włosi byli lepsi. No cóż... My musimy jakoś zewrzeć szyki i spróbować jutro wywalczyć ten brązowy medal - skomentował Bartosz Kurek.

W dalszej części rozmowy z dziennikarzem Polsat Sport Bartosz Kurek pogratulował Włochom zwycięstwa i wyraził ogromny podziw wobec ich gry w obronie. - To, jakie ataki oni odbijali, to było coś nieprawdopodobnego. Czasem takie detale decydują o tym, jak rozgrywają się te najważniejsze mecze - podsumował kapitan reprezentacji Polski.

Już w niedzielę o godzinie 8:30 czasu polskiego "Biało-Czerwoni" powalczą o brązowy medal mistrzostw świata z reprezentacją Czech.

Bartosz Kurek od ponad dwóch lat jest kapitanem reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkówka, Polska - Kanada. Bartosz Kurek po raz kolejny pokazał się z dobrej strony VolleyballWorld materiały prasowe

Bartosz Kurek i Nikola Grbić Piotr Hukalo East News

