Bartosz Kurek zabrał głos po historycznym triumfie. Ledwo mógł mówić

"Co czuję? To przede wszystkim duma. Z naszej ekipy, która tutaj jest, ale także ze wszystkich trzech poprzednich ekip, z którymi byłem. I każdej z poprzednich, która zatrzymywała się na tym etapie , i ciężko było nam ten etap przeskoczyć. Dzisiaj nam się to udało, jesteśmy zadowoleni, chwilę się pocieszymy i wracamy, by myśleć o kolejnym spotkaniu" - podkreśla Kurek.

Bartosz Kurek w końcu "odpalił". A potem zaskoczył. "Nie interesuje mnie to"

"Nie interesuje mnie to. To nie jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy wygrali. I tu właśnie różnimy się w postrzeganiu siatkówki. Bo ja patrzę na to, czy wygrywamy, a wy patrzycie na to, kto jakie ma cyferki. I często jeszcze swoje do nich przypisujecie. Ale cieszymy się, że was mamy, bo bez was o siatkówce byłoby cicho" - powiedział do dziennikarzy Kurek.