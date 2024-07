Bartosz Kurek zabrał głos po decyzji Nikoli Grbicia. Ważne słowa kapitana kadry

Nie, rozprężenie nie nadeszło. Za bardzo zżyłem się z tymi chłopakami, których w ostatniej selekcji trener zdecydował się odrzucić. Myślę, że wykonali super pracę. Dali wszelkie argumenty trenerowi, żeby to ich wybrał. Ale na ich nieszczęście grają w takiej reprezentacji, w której wybór jest tak szeroki, a rywalizacja odbywa się o ułamki sekund, procentów. Nie zazdroszczę trenerowi, że musiał być tym sprawiedliwym, który ten proces zakończy

Bartosz Kurek mówi o siatkarzach odrzuconych przez Nikolę Grbicia. Ma nadzieję na jedno

Niespełna 36-letni zawodnik jest jednym z dwóch atakujących, który wystąpi w Paryżu. Jego zmiennikiem na igrzyskach będzie Łukasz Kaczmarek. W razie problemów ze zdrowiem któregoś z zawodników do pomocy będzie gotów Bartłomiej Bołądź. To jemu przypadła rola zawodnika numer trzynaście, który w przypadku kontuzji jednego z zawodników podstawowej dwunastki może wskoczyć do składu.