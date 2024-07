Powiedzmy to sobie otwarcie - jeśli mecz z Brazylią miał potwierdzić mocarstwowe aspiracje polskich siatkarzy, pod wodzą Nikoli Grbicia , to zasiał sporo niepewności. Grajmy przecież w otwarte karty, tak samo jak nasi reprezentanci oraz serbski szkoleniowiec, jeden z najlepszych rozgrywających w historii tej dyscypliny. "Misja Paryż" od początku ma zaowocować medalem olimpijskim . Być może, w zależności od okoliczności, nawet brąz dałby satysfakcję "biało-czerwonym", ale plany zakładają zwycięską bitwę o pełną pulę.

Bartosz Kurek dał kapitański impuls. Brazylijczyk odpowiedział "gwoździem"

Niestety przyszedł pierwszy poważny sprawdzian i od razu przypomniał, że wyzwanie jest przepotężne. Brazylia dziś nie jest tą potęgą, co przed laty, ale wciąż potrafi być piekielnie groźna . I podopieczni Bernardo Rezende udowodnili, że porażka z Włochami 1:3 nie tylko, że nie podcięła im skrzydeł, ile jeszcze bardziej wyzwoliła wielką, sportową złość .

Bartosz Kurek: Nie gramy jeszcze perfekcyjnie i... to dobrze. WIDEO

Zwłaszcza, że Kurek, nawet jeśli nie gra tak, jak nas do tego przyzwyczaił, to walczy do upadłego. Tak było w trzecim secie, gdy Brazylijczycy zaczęli odjeżdżać naszym asom. Zbudowali już trzypunktową przewagę (14:11, w setach był remis 1:1) oraz sunęli z kolejną akcją. I wtedy impuls drużynie zaserwował 35-letni weteran, dla którego paryskie igrzyska są już czwartą imprezą tego kalibru w karierze.