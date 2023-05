Bartosz Kurek wygadał się. Wiadomo, gdzie zagra. "Jeszcze się tam wybieram"

Kurek po krótkim urlopie dołączył do reprezentacji Polski przebywającej od początku maja na zgrupowaniu. Atakujący wprawdzie nie wystąpił w meczach towarzyskich z Niemcami w Katowicach i Sosnowcu, ale towarzyszył swoim kolegom. Przed drugim ze sparingów dziennikarze Polsatu Sport postanowili podpytać go o przebieg sezonu i plany na kolejne miesiące.

Bartosz Kurek o swojej przyszłości. Siatkarz zdradził, gdzie zagra

Kurek został zapytany o to, czy wracając z Japonii, wziął dużo większy bagaż, by pomieścić wywalczone w tym roku trofea. - Nie aż tak dużo, bo jeszcze się tam wybieram w przyszłym sezonie. Ta walizka była trochę cięższa o kilka medali. Na szczęście, w tym sezonie już złotych. Tak więc całkiem udany sezon za mną - przyznał atakujący, zdradzając, że w kolejnych rozgrywkach również będziemy mogli oglądać go w klubie z Kraju Kwitnącej Wiśni.