Bartosz Kurek usłyszał słowa Kochanowskiego i zareagował. Króciutko

W tym roku opaska kapitańska wydaje się być dla Polaków przekleństwem (i to nie tylko w siatkówce). Najpierw kontuzji doznał kapitan z pierwszej fazy rozgrywek, Rafał Szymura, a potem urazu nabawił się kolejny "zastępca" Bartosza Kurka, Aleksander Śliwka. Sam Kurek ze względu na zdrowie nie pojawił się w Gdańsku. Można mieć tylko nadzieję, że to koniec przykrych wydarzeń wokół tytułu kapitana - teraz został nim Jakub Kochanowski i dobrze by było, gdyby pozostał w formie na nadchodzące spotkania.