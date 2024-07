To najprawdopodobniej ostatnia szansa dla Bartosza Kurka , by sięgnąć po medal igrzysk olimpijskich. Zanim jednak wszyscy skupią się na paryskim turnieju, 36-latek udzielił mocnego wywiadu, w którym otworzył się na temat swoich problemów mentalnych z przeszłości. Nie zabrakło też ciepłych słów na temat jego małżonki Anny .

Kurek: Chciałbym spędzić jeden dzień w skórze mojej żony

Gdybym miał spędzić dzień w skórze kogoś innego, to kogo bym wybrał? LeBrona Jamesa albo Cristiano Ronaldo, a z takiego najbliższego mi grona – moją żonę. Jesteśmy zgraną parą, ale gdybym miał możliwość spojrzeć na nasz związek jej oczami, może jeszcze lepiej by nam się układało. Chciałbym też z jej perspektywy spojrzeć na uszczypliwe komentarze, jakie pojawiają się pod jej adresem. Może wtedy znajdowałbym lepsze słowa, by w takich momentach poprawić jej samopoczucie i móc ją lepiej ochronić.

Kapitan kadry wrócił do głośnych zdarzeń z 2016 roku

W 2016 roku, po igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, Bartosz Kurek związał się z japońskim klubem z Hiroszimy. Po tygodniu wspólnych treningów atakujący doszedł jednak do wniosku, że nie czuje się na siłach do wyjazdu i ostatecznie kontrakt rozwiązano. "W dniu, w którym poznałem Anię, wiedziałem, że to jest kobieta dla mnie, a z każdym kolejnym dniem moje odczucia tylko się potwierdzały. Tak samo było w 2016 r., gdy zrywałem kontrakt w Japonii. Moja żona za każdym razem udowadnia, że im trudniejsza przeszkoda, tym lepiej ona sobie z tym radzi. W tamtej sytuacji zachowała się fantastycznie i będę jej dłużnikiem do końca życia" - rozpływa się nad partnerką 36-latek.