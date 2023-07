Bartosz Kurek ostrzega gwiazdę polskiej kadry. Zdradził spektakularny plan

Czy uderzyła mu głowy sodówka? Nie uderzyła, ale każdemu grozi i każdy musi na to uważać. Forni ma dużego farta, że trafił do takiej reprezentacji, do jakiej trafił i że ma takich rodziców. Sodówka - każdemu to grozi, ale on ma bardzo dobrą tarczę, która go przed tym uchroni

~ stwierdził Bartosz Kurek