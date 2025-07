Po ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Ergo Arenie na twarzach polskich siatkarzy w końcu dominowały uśmiechy. Po dwóch porażkach, z Kubą i Bułgarią, na koniec to "Biało-Czerwoni" byli górą, w prestiżowej rywalizacji pokonując 3:2 reprezentację Francji.

Uśmiech gościł też na twarzy Bartosza Bednorza. Mistrz Europy z 2023 r. w trakcie turnieju w Gdańsku w końcu doczekał się pierwszego w tym sezonie występu w kadrze. Czekał na niego najdłużej ze wszystkich siatkarzy zgłoszonych do rywalizacji w Ergo Arenie. Ostatecznie uporał się z kontuzjami i wystąpił w podstawowym składzie w spotkaniu z Bułgarią, a w meczu z Francją pojawił się na krótkich zmianach w pierwszym i drugim secie.

"Ogromnie się cieszę, że w końcu miałem możliwość wyjść na boisko i dołączyć do zespołu. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Wykonałem przez te trzy miesiące ciężką pracę. Pomimo wyniku meczu z Bułgarią byłem naprawdę szczęśliwy, że plan powrotu do zdrowia udało mi się wykonać perfekcyjnie: wyjść na boisko, zagrać i nie odczuwać bólu. O tak, to było dla mnie bardzo znaczące" - przekonuje siatkarz w rozmowie z Interia Sport.

Bartosz Bednorz długo na to czekał. W końcu gra bez bólu

Problemem Bednorza w ostatnich miesiącach była łydka. Pierwsze trudne chwile przyszły jeszcze w trakcie sezonu klubowego w Asseco Resovii, z którą rywalizował w Pucharze CEV i PlusLidze. Już wówczas musiał pauzować, a łydką na dobre zajął się po zakończeniu rozgrywek klubowych.

Na dwa pierwsze turnieje Ligi Narodów więc nie pojechał. Dołączył do drużyny dopiero teraz i przyznaje, że ostatnie występy były dla niego pierwszymi od dawna, w których nie czuł bólu.

Można powiedzieć, że naderwania łydki w końcówce sezonu dały się we znaki i nie było przyjemności z gry. A teraz nie odczuwam już kompletnie tej łydki i myślę, że tak już będzie cały czas

Ważny dla niego komunikat z pewnością popłynął w Gdańsku z ust Nikoli Grbicia. Serb już po występie Bednorza z Bułgarią podkreślał bowiem, że wie, czego potrzeba teraz siatkarzowi.

"Nie ma rytmu. Nie skończył dwóch, trzech bardzo ważnych ataków w końcówkach setów, ale to są rzeczy, które zaczyna się poprawiać, kiedy jest się więcej na boisku. Zdobywa się pewność siebie. Wtedy jest lepiej. Nie pamiętam, kiedy zagrał ostatni raz. Dlatego właśnie potrzebuje czasu" - zaznacza selekcjoner.

Sam zawodnik, który wkrótce będzie świętować 31. urodziny, po ostatnim spotkaniu w Gdańsku podkreślał z kolei, jak zwycięstwo z Francją jest ważne dla polskiej drużyny. Również ze względu na kibiców.

"Są zawsze z nami. To jest piękne. To, że przegraliśmy dwa spotkania, absolutnie nic nie znaczy - wyciągamy wnioski, to nas nie niszczy od środka. Jesteśmy bardzo zgranym zespołem, który twardo stąpa po ziemi. I wie, jak dobrze potrafi grać w siatkówkę. Wypadki przy pracy się zdarzają, natomiast wnioski zostały wyciągnięte, z Francją zagraliśmy świetnie" - uważa Bednorz.

Polska przegrała dwa mecze, a tu taki szum. "Tak przyzwyczailiśmy wszystkich do zwycięstw"

Zwycięstwo z mistrzami olimpijskimi, nawet grającymi w niepełnym składzie, zdecydowanie zmieniło nastroje wokół reprezentacji Polski. O ile bowiem za początek sezonu odmieniona drużyna zbierała pochwały, o tyle po dwóch porażkach z rzędu - to był taki pierwszy przypadek za kadencji Grbicia - wokół drużyny pojawiło się sporo niepokoju.

Spokój zachowywał trener i siatkarze, z ich strony cały czas płynął wyważony przekaz. Bednorz dostrzega, że przez ostatnie lata "Biało-Czerwoni" w pewnym sensie "rozpieścili" kibiców znakomitymi wynikami.

"Bardzo zabawne jest to, że tak przyzwyczailiśmy wszystkich do zwycięstw, że kiedy nagle przegraliśmy dwa spotkania z rzędu, jest wielka sensacja. Nic tylko się cieszyć, że dajemy tyle radości kibicom, że dwa przegrane spotkania robią tyle szumu. Niemniej plan wykonaliśmy bardzo dobrze, bo Francja postawiła poprzeczkę naprawdę wysoko, a my jej sprostaliśmy" - zaznacza siatkarz.

Już wiadomo, że Bednorz ma znaleźć się w kadrze na zbliżające się finały Ligi Narodów siatkarzy. Będzie mieć więc szansę kolejnego pokazania się przed mistrzostwami świata. W poprzednim sezonie to właśnie brak Bednorza w kadrze na igrzyska olimpijskie był największą kontrowersją przy powołaniach Grbicia. W tym sezonie ma szansę pojechać na najważniejszą imprezę, ale rywalizacja na przyjęciu jest mocna - Grbić pozostawia w treningu pięciu zawodników na tę pozycję.

"Nie myślę o tym. Wykonuję swoją pracę najlepiej, jak potrafię, a decyzję zostawiam trenerowi" - ucina Bednorz.

