Gorąco w sieci po upublicznieniu decyzji Nikoli Grbicia o braku powołania Bartosza Kurka na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Kapitan reprezentacji Polski boryka się z problemami ze zdrowiem, więc Serb nie miał za bardzo wyjścia. Dał mu czas na regenerację. Tymczasem w sieci zawrzało. W większości kibice życzą siatkarzowi powrotu do pełni sił. Ale są też mniej przychylne komentarze, w tym te o rzekomym końcu Kurka w kadrze. Co na to on sam? Odpowiedział zaraz po ME.