Awans do półfinału to nie koniec. FIVB potwierdza ws. Polaków, uciekają mistrzom

Polacy do dzisiejszej konfrontacji z Ukraińcami podchodzili w roli zdecydowanych faworytów. O poranku informowaliśmy, że za "Biało-Czerwonymi" zdecydowanie przemawiały liczby. Żadna z oficjalnych potyczek nie zakończyła się triumfem naszych wschodnich sąsiadów. "Mamy wszystko przygotowane, oglądaliśmy ich mecze i myślę, że będziemy gotowi" - mówił dodatkowo optymistycznie nastawiony Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Wilfredo Leon i spółka w pierwszym secie pokazali rywalom, iż nie wyobrażają sobie dziś pożegnania z Chinami. Zawodnicy prowadzeni przez Raula Lozano przebudzili się jednak w drugiej partii, doprowadzając do remisu. Na nic więcej nie było ich już stać. "Biało-Czerwoni" odzyskali właściwy rytm i odnieśli kolejny z rzędu triumf w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Szalał wspomniany wcześniej Leon. Do tego mnóstwo cennych punktów dołożył Bartłomiej Bołądź.

Polska dalej na czele męskiego rankingu FIVB. Włochy tracą już prawie 50 punktów

Główną nagrodą jest oczywiście awans do półfinału. Ale poza nią 0,43 punktu do rankingu FIVB. To mała zdobycz, lecz cenna zważywszy na rezultat poprzedniego dzisiejszego spotkania. W Ningbo Amerykanie rozbili 3:0 Włochów, dzięki czemu obecni mistrzowie świata stracili ponad dwanaście "oczek" w prestiżowym zestawieniu międzynarodowej federacji. Polacy rozsiedli się więc na fotelu lidera.

Strata ekipy z Półwyspu Apenińskiego jest ogromna, bo wynosi prawie pięćdziesiąt punktów. Italia zresztą musi oglądać się za siebie, ponieważ tuż za nimi czają się przywróceni do rankingu FIVB Rosjanie. Pierwszą czwórkę uzupełniają Japończycy oraz Słoweńcy. Ci ostatni w sobotę powalczą z nami o finał Ligi Narodów. Początek konfrontacji o godzinie 9:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Czołowa piątka rankingu FIVB po meczu Polska - Ukraina:

1. Polska - 398,78 punktu

2. Włochy - 355,84

3. Rosja - 352,10

4. Japonia - 346,37

5. Słowenia - 343,80





Amerykanie w półfinale Ligi Narodów. Najlepsze akcje w meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport