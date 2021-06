Reprezentacja Polski siatkarzy w imponującym stylu pokonała Australię w tegorocznej Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" wygrali w trzech szybkich setach kolejno do 16, 10 i 12. Taka przewaga to nie tylko dobry znak przed starciami z bardziej wymagającymi rywalami, ale także kilka rekordów na koncie polskiej reprezentacji.

Przede wszystkim reprezentacja Polski wyrównała rekord z meczu Niemcy - Portugalia. Wówczas padł wynik 3:1 dla niemieckiej kadry, a Portugalia przegrała w trzecim secie 25:10. Takim samym rezultatem zakończył się drugi set meczu Polska - Australia. Nigdy nikt nie przegrał gorszym stosunkiem w jednym secie w Lidze Narodów.

Reklama

Rekordowy mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów

Łącznie "Biało-Czerwoni" zebrali 75 punktów, z kolei ich rywale zaledwie 38. To rzadko spotykany wynik w siatkówce i rekordowy w Lidze Narodów. Od 2018 roku, czyli powstania rozgrywek, żadna męska reprezentacja nie zdobyła mniej punktów w jednym spotkaniu. Do czwartkowego meczu Polski i Australii ten niechlubny rekord dzierżyła... Portugalia, która w meczu z Włochami w 2019 roku zdobyła tylko 44 punkty przegrywając w setach do 13, 20 i 11.

Sytuacja Australii mogła być jeszcze gorsza, ale Polacy popełniali stosunkowo dużo błędów. Aż 16 z 38 zdobytych przez drużynę z antypodów punktów to błędy "Biało-Czerwonych". To oznacza, że samodzielnie Australijczycy nie ugrali nawet seta, bowiem po własnych akcjach zdobyli tylko 22 punkty.

Czytaj więcej na Polsatsport.pl - kliknij TUTAJ!