As rywali szaleje w Paryżu. "Piekielnie ciężkie zadanie" polskich siatkarzy

Mecze Polaków ze Słoweńcami to już siatkarskie klasyki. Obie drużyny regularnie spotykają się w najważniejszych turniejach i od pewnego czasu te mecze nie są już ciągiem zwycięstw drużyny z Bałkanów . Tak było w kilku edycjach mistrzostw Europy, ale w 2023 r. to "Biało-Czerwoni" okazali się lepsi w półfinale tego turnieju, ostatecznie sięgając po złoto.

Wówczas w składzie Słowenii nie było Toncka Sterna . 28-letni atakujący wrócił do drużyny narodowej po kontuzji i gra jak z nut. Kapitalnie prezentował się w Lidze Narodów, pomagając Słoweńcom zdobyć upragnioną, pierwszą w historii kwalifikację olimpijską. Świetnie spisuje się także w turnieju olimpijskim. W fazie grupowej zdobył 77 punktów , co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem - prowadzi w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarzy.

Słoweński gwiazdor zalał się łzami. Teraz chcą go zatrzymać Polacy

Przy stanie 5:2 w pierwszym secie na dłoń leżącego siatkarza nadepnął rozgrywający Gregor Ropret . Stern zwichnął palec wskazujący lewej dłoni i musiał zejść do szatni. Jak relacjonował trener Słoweńców Gheorghe Cretu , jego zawodnik obawiał się, że to dla niego koniec igrzysk, i zalał się łzami.

Mimo wszystko nie jest to jednak misja niemożliwa do wykonania. W końcu w tym sezonie polscy siatkarze już dwa razy ograli Słowenię ze Sternem w składzie . W tym w ważnym spotkaniu - o brązowy medal Ligi Narodów w Łodzi. Atakujący zdobył wtedy tylko 11 punktów.

"Słoweńcy świetnie uzupełniają się jako drużyna i myślę, że Toncek świetnie się wkomponował w tegoroczną odsłonę reprezentacji Słowenii. Gra bardzo dobrze, zdobywa dużo punktów, jest trudny do zatrzymania. I z pewnością trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i konsekwentnym, by spróbować go ograniczyć. Bo totalne zatrzymanie go być może będzie niemożliwe. Na to się nawet nie nastawiamy, ale chcielibyśmy ograniczyć jego zdobycze punktowe, jego procent w ataku, by mieć szansę na przełamanie, kontry" - opisuje sposób na Sterna Aleksander Śliwka, przyjmujący polskiej kadry.