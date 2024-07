As polskiej kadry przestrzega po pierwszym meczu. Na to nie można sobie pozwolić

W reprezentacji Polski, którą Nikola Grbić zabrał do Paryża, jest tylko trzech debiutantów. Czwartym może zostać Bartłomiej Bołądź , który jednak na razie pełni funkcję dodatkowego, trzynastego zawodnika. Na drugim biegunie są Bartosz Kurek , który występuje w igrzyskach już po raz czwarty, a także Paweł Zatorski , dla którego to trzecia olimpijska rywalizacja .

"Czy coś jeszcze może mnie zaskoczyć? To się okaże. Na razie jest tak, jak się spodziewaliśmy . Myślę, że z każdymi kolejnymi igrzyskami jest łatwiej to przetrawić, opanować emocje i całą atmosferę, która nas otacza" - przekonuje libero reprezentacji Polski.

Wykonaliśmy zadanie w pierwszym meczu. Nie uważam, żeby to był powód, by wstąpił w nas w tej chwili wielki spokój

Polscy siatkarze rozwiali wątpliwości. "Odpalili" w tym elemencie już na starcie

A przecież po meczu z Egiptem libero mógł mieć powody do zadowolenia. Znakomicie spisał się w przyjęciu zagrywki. Oczywiście po drugiej stronie nie było gwiazd światowej siatkówki, ale aż 87 procent tzw. pozytywnego przyjęcia w wykonaniu Zatorskiego może robić wrażenie . A rywale wcale nie omijali go serwisami, przyjął 15 piłek - częściej na celowniku Egipcjan był tylko Tomasz Fornal .

"Teraz jesteśmy na innym etapie. Wszyscy powoli inaczej zaczynamy się czuć i myślę, że to się będzie przekładało na wszystkie elementy . Ta świeżość będzie nam pomagała w kolejnych spotkaniach. Liczymy się z tym i jesteśmy na tyle doświadczeni, że nie popadamy w panikę, gdy w trakcie meczów przygotowawczych coś nie wychodzi, szczególnie przeciwko mocnym zespołom. To normalne zjawisko: jeśli nie czujemy się idealne fizycznie, pojawiają się problemy" - opisuje libero.

"Między treningami, w podróżach na treningi, na halę, odpalamy aplikację i oglądamy, śledzimy różne dyscypliny. Od siatkówki przez tenisa, wszystko, co możliwe. Myślę, że każdy sportowiec ma to we krwi i interesuje się igrzyskami. Siatkarki? Super, to bardzo ważny mecz dla dziewczyn w kontekście ich grupy i bardzo cieszy ich zwycięstwo" - ocenia Zatorski.