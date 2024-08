Andrzej Wrona we łzach. Sceny po meczu Polaków. Z trudem cedził słowa

Reprezentacja Polski awansowała do półfinału igrzysk w Paryżu. Nasi siatkarze rozbili Słowenię 3:1 i przełamali ciążącą nad "Biało-Czerwonymi" klątwę. Dotąd to właśnie na tym etapie zmagań kończyły się zwykle nasze olimpijskie marzenia. Wyczyn to nie lada, a o jego skali najlepiej świadczy reakcja Andrzeja Wrony. Ekspert Eurosportu dał się ponieść emocjom.