Andrzej Wrona nie mógł się powstrzymać. Oto, jak skomentował głośny debiut

Zapewne każdy kibic siatkarskiej reprezentacji Polski zna Andrzeja Wronę. Środkowy, który zasłynął między innymi z gry w PGE Projekcie Warszawa, w przeszłości 38 razy występował bowiem w kadrze narodowej. Był on częścią drużyny, która w 2014 roku zwyciężyła mistrzostwa świata. Z kolei w 2019 roku na jego szyki zawisnął brązowy medal siatkarskiej Ligi Nardów.

Rok 2014 generalnie był jednym z najlepszych pod względem osiągnięć Andrzeja Wrony. Wówczas występował on w barwach Skry Bełchatów, która wywalczyła w tamtym czasie mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski.

Swoją zawodową karierę Andrzej Wrona postanowił oficjalnie zakończyć po sezonie 2024/2025. Dzięki temu posunięciu mógł się on odnaleźć w zupełnie nowej roli - komentatora sportowego. Wraz z Jerzym Mielewskim były siatkarz miał okazję skomentować pełen emocji mecz PlusLigi, w którym to naprzeciw siebie wszyły: JSW Jastrzębski Węgiel oraz Indykpol AZS Olsztyn.

Andrzej Wrona zabrał głos po debiucie. Tak ocenił swoją nową rolę

Kilka dni po debiucie w zupełnie nowej roli Andrzej Wrona był gościem w programie "#7strefa", emitowanym na kanale "Polsatu Sport". Tam w obecności między innymi Ireneusza Mazura (komentator i trener) oraz Krzysztofa Andrzejewskiego (szkoleniowiec drużyny InPost ChKS Chełm) były reprezentant Polski został zapytany o to, jakie odczucia towarzyszyły mu podczas pierwszej w życiu doświadczeniu komentatorskim.

"[...]. Pierwszy raz tutaj to jest przeżycie. Łatwo się siedzi przed telewizorem i słucha komentarza i myśli sobie >> co ten gość gada<<. [...]. Ale siedząc tam w dziupli, miałem wrażenie, że w 45 minut ten mecz się zakończył. W moim odczuciu każdy set leciał po 10 minut, to jest takie zakrzywienie czasoprzestrzeni. Myślę też, że nie najgorszy mecz mi się trafił [...], chyba najlepszy z całej kolejki. [...]. Bardzo dobre jakościowo akcje w obu zespołach, trochę niespodziewanie jak na taki etap sezonu. No i miałem też >>samograja<< obok siebie [...]. Mówię tu o Jurku (Mielewskim red.) oczywiście, któremu dziękuję z tego miejsca. Po prostu mnie poprowadził, a ja tylko siedziałem tam i wiedziałem kiedy mam coś powiedzieć, kiedy kończyć mówić i kiedy oddać mu pole. [...]. Państwo oceniliście mnie też na mediach społecznościowych. W dużej mierze pozytywnie, ale krytykę też chętnie przyjmuję i czekam na kolejny mecz" - mówił o swoim komentatorskim debiucie Andrzej Wrona.

W dalszej części programu były reprezentant Polski między innymi bardzo aktywnie włączał się w dyskusję na temat nierównych szans, z którymi zmagać się muszą beniaminkowie PlusLigi. Wrona zaproponował dość nowatorski pomysł w postaci pomocy transferowej ze strony władz ligi, co w znacznym stopniu ułatwiłyby walkę "świeżaków" o utrzymanie. Przytoczył on również kilka zestawień drużyn, na których starcia czeka w tym sezonie najbardziej. Są to między innymi: Asseco Resovia - Bogdanka Luk Lublin, PGE Projekt Warszawa - Bogdanka Luk Lublin, Asseco Resovia - Trefl Gdańsk oraz Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Projekty Warszawa.

Andrzej Wrona Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Andrzej Wrona Marcin Golba AFP

Andrzej Wrona PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS East News

