Serb postawił na 30 zawodników , jednak nie wszyscy będą od początku do jego dyspozycji. Ci, którzy później kończą rozgrywki w klubach, dotrą na zgrupowanie w późniejszym terminie. I chociaż już na początku maja pod okiem selekcjonera trenować będą siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle , to na razie tylko Aleksander Śliwka może być pewny wyjazdu na pierwszy turniej Ligi Narodów.

"Łukasz Kaczmarek jest jednym z graczy, którzy potrzebują więcej czasu, by dojść do formy. Zacznie z nami, ale na ten moment nie planuję go wziąć na pierwszy turniej. Chcę, by miał nieco dłuższy okres przygotowawczy. Bartosz Bednorz prawdopodobnie pojawi się podczas pierwszego tygodnia, ale nie zacznie grać od razu. Marcin Janusz na pewno nie zacznie z pierwszą grupą. Planuję go na drugi tydzień" - tłumaczył trener w rozmowie z TVP Sport.