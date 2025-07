Andrzej Wrona dosadnie po porażce Polaków. Zaczął wymieniać nazwiska

Kibice polskich siatkarzy mogli przecierać oczy ze zdziwienia, widząc, że Bułgarzy mogli zamknąć mecz z Polską już w czwartym secie i wygrać go 3:1. Podopieczni Nikoli Grbicia wzięli się jednak do roboty i doprowadzili do tie-breaka. Tam jednak końcówka znów należała do gości, którzy ostatecznie wygrali 15:11, kończąc spotkanie asem serwisowym. Po drugiej porażce Polaków z rzędu można było się zastanawiać, co sprawiło, że Biało-czerwoni ulegli znacznie niżej notowanym rywalom. Andrzej Wrona wskazuje, że mogły być to zmiany, jakich dokonywał Grbić.