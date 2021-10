Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Vitala Heynena na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn. Belg pożegnał się z kadrą po tegorocznych mistrzostwach kontynentu, w których "Biało-Czerwoni" sięgnęli po brązowy medal.



Grono jego potencjalnych następców jest liczne, a kandydatury dzielą się na mniej i bardziej poważne. Istotna postać w tym rejestrze to Andrea Anastasi.



Włoch sprawował już funkcje trenera kadry w latach 2011-13. W trakcie dwuletniej kadencji wygrał z kadrą Polski Ligę Światową i zajął trzecie miejsce w mistrzostwach Europy.



W latach 2014-19 dowodził Treflem Gdańsk. Obecnie prowadzi Projekt Warszawa. Jak się jednak okazuje, jego ambicje sięgają znacznie wyżej.

Andrea Anastasi: Kadra Polski? To praca marzeń

- Polska jest ważnym projektem z najważniejszymi zawodnikami na świecie. Ciągle w mediach pada pytanie - "kto by odmówił tej reprezentacji?" To praca marzeń dla każdego. Przez ostatnią dekadę polska siatkówka naprawdę dojrzała. Samo to, ilu jest siatkarzy gotowych do gry w kadrze, choć nawet jeszcze w niej nie zadebiutowali, potrafi przekonać. Zapleczem nie trzeba się martwić co najmniej przez trzy najbliższe lata do igrzysk w Paryżu - mówi włoski szkoleniowiec w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl.



Wyboru następcy Heynena dokona nowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej - wybrany na stanowisko pod koniec września Sebastian Świderski.



- Jest inny. Jest prezesem, który zna wszystkich doskonale, mówi kilkoma językami, można z nim bezpośrednio porozmawiać. Nie jest jak poprzedni, który potrzebował bardzo dużo formalności, by zdecydować się na trenera kadry. Po wyborach wysłałem Sebastianowi wiadomość z gratulacjami. Kiedy usłyszałem, że wystąpią problemy z posykaniem Nikoli Grbicia na stanowisko selekcjonera kadry, zażartowałem nawet, że jeśli chce moje CV, to jest to dla mnie sama przyjemność - dodaje Anastasi.



- Moje CV jest gotowe do wysłania, zrobię to - deklaruje Włoch.



