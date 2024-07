Ależ zwrot akcji. Kluczowa zmiana przed igrzyskami w Paryżu. Co na to Grbić?

Grbić zwlekał z kluczową decyzją. FIVB zmienia zasady rywalizacji w Paryżu

- Chcę podkreślić, że gdybym wybrał Jakuba Popiwczaka, Bartosza Bednorza czy Bartłomieja Bołądzia, nie bylibyśmy przez to słabsi. Zasługują na to, by być w składzie na igrzyska, mają potrzebną jakość, niesamowicie trenowali, zachowywali się jak profesjonaliści, a także byli dla mnie dostępni bez względu na okoliczności - mówił selekcjoner "Biało-Czerwonych" Nikola Grbić w niedawnym wywiadzie dla TVP Sport.