Bartłomiej Bołądź, rezerwowy w kadrze na IO: - To wielka przyjemność być tutaj wśród takich wielkich sportowców. Wiadomo, że to także spełnienie marzeń z dzieciństwa. Już jesteśmy po tym wszystkim, teraz skupiamy się nad tym, żeby myślami być już w Paryżu. Potrenować, trochę doszlifować formę i wierzę, że najwyższa dyspozycja będzie właśnie na olimpiadzie.

- Uważam, że wielu z tych, którzy w ogóle nie pojadą na igrzyska, by się ze mną zamieniło. Czerpię radość z każdej chwili z bycia razem z chłopakami, jest to dla mnie wielka przyjemność. Bycie na igrzyskach nawet w takiej roli będzie dla mnie spełnieniem marzeń i, mam nadzieję, że coś mi się uda pomóc chłopakom w tym sezonie. Jestem pozytywnie nastawiony i niczym się nie martwię.

- Tak, otrzymałem taką informację, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, już na miejscu, bo różnie to może być. Niemniej nastawiam się pozytywnie.

- Biorę pod uwagę różne scenariusze. Dla mnie bycie w tej grupie, z tymi chłopaki, to wielka przyjemność. Czy jako trzynasty, czy w razie urazu wskoczyłbym do "12", a nawet gdybym miał nie pojechać do Paryża, zaakceptowałbym każdą rolę. I takie mam nastawienie.

- Nie, dla mnie to też nie jest najważniejsze. Trenowanie z tymi chłopakami i bycie z nimi działa wyłącznie na plus. Można się rozwijać jako zawodnik i człowiek, więc dla mnie przede wszystkim to jest mega przeżycie wyzwalające same pozytywne emocje, że mogę z nimi funkcjonować.