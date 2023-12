Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przeżywa ostatnio poważny kryzys. Drużyna, która przed startem sezonu była typowana jako murowany kandydat do walki o medale w PlusLidze boryka się z problemami kadrowymi. Kontuzje kolejnych graczy sprawiają, że Tuomas Sammelvuo ma duży ból głowy przy ustalaniu składu, a zespół nie jest w stanie rywalizować jak równy z równym z innymi zespołami. Efektem jest 6 porażek w 12 ligowych meczach i strata aż 15 punktów do liderującego Jastrzębskiego Węgla.

Tomasz Swędrowski z Polsatu Sport donosił, że złamanie Śliwki jest "dość skomplikowane" , a jego przerwa w grze potrwa sześć tygodni. To oznaczało, że wróci na boisko pod koniec stycznia lub na początku lutego. Sam zainteresowany po przejściu zabiegu zasugerował, że czeka go jednak dłuższa przerwa od siatkówki.

Aleksander Śliwka leczy kontuzję. Na boisko szybko nie wróci

Jeśli palec Śliwki będzie zrastał się prawidłowo, w ciągu dwóch tygodni siatkarz będzie mógł rozpocząć pracę nad zgięciem. Mistrz Europy ma świadomość, że czeka go długa i żmudna praca nad powrotem do dyspozycji, którą prezentował przed kontuzją.