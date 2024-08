Aleksander Śliwka z trybun oglądał hit La Liga. Siatkarz sam się pochwalił

Aleksander Śliwka ma za sobą trudne miesiące - utytułowany siatkarz najpierw doznał urazu, przez który stracił część sezonu klubowego w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a następnie po powrocie do gry miał problem z tym, by znowu prezentować poziom, do których przyzwyczaił kibiców. Mimo to Nikola Grbić zabrał go na igrzyska olimpijskie, gdzie jednak przyjmujący musiał zadowolić się rolą zmiennika i nie odegrał dużej roli.

