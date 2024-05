Nikola Grbić do szerokiej kadry na tegoroczną Ligę Narodów powołał 30 zawodników, z czego od początku zgrupowania w Spale miał do dyspozycji 17 z nich. Pozostali, którzy kończyli później rozgrywki w klubach, dołączali do kolegów w późniejszych terminach. Tak było np. w przypadku siatkarzy Jastrzębskiego Węgla, którzy sezon zwieńczyli dopiero 5 maja grą w finale Ligi Mistrzów.