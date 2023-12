Jak zdradził Śliwka, ze spotkania ze Słoweńcami pamięta kilka nerwowych sytuacji z sędzią , który nie zauważał ewidentnych błędów rywali, takich jak dotknięcie siatki czy cztery odbicia piłki. Z racji, że Bartosz Kurek z powodu kontuzji nie grał , to Śliwka występował w roli kapitana i brał na siebie dyskusję z arbitrem. "Ciężko się z nim rozmawiało" - zaczął, na co wtrącił się Kaczmarek . "I jeszcze musiał trzymać mnie" - wypalił.

Skandaliczne sędziowanie w trakcie mistrzostw Europy. Polakom puszczały nerwy