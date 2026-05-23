Aleksander Śliwka pod wrażeniem młodych siatkarzy. Ta opinia pójdzie w świat

Drugie spotkanie towarzyskiego turnieju w województwie śląskim przyniosło pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski w tym sezonie, ale też wejście do gry kilku zawodników z nieco większym reprezentacyjnym stażem. Na boisku w katowickim Spodku pojawili się m.in. medalista mistrzostw świata Szymon Jakubiszak oraz przede wszystkim Aleksander Śliwka.

Przyjmujący, który w niedzielę skończy 31 lat, rozpoczął mecz w podstawowym składzie. Rozegrał dwa pełne sety, a potem trener Nikola Grbić testował innych zawodników. Śliwka grał bardzo pewnie, zdążył zdobyć siedem punktów przy 39-procentowej skuteczności w ataku. Solidnie wypadł też w przyjęciu - 56 procent tzw. pozytywnego przyjęcia - choć nie ustrzegł się w tym elemencie dwóch błędów.

"Przyjechałem na zgrupowanie jak najszybciej, bo ten sezon był trudny. Wracałem po kontuzji, miałem pół roku przerwy totalnie od siatkówki. Potrzebuję czasu na boisku, potrzebuję rytmu meczowego i trener taki ma na to pomysł. Ja zawsze jestem gotowy na to, by pomóc reprezentacji, i dlatego jestem tutaj od początku" - uzasadnia Śliwka.

Aleksander Śliwka nowym kapitanem kadry. "Jestem po to, żeby podpowiadać"

Przyjmujący ostatni sezon spędził w Halkbanku Ankara i zmagał się z kontuzją nogi odniesioną jeszcze w trakcie poprzedniego lata w reprezentacji Polski. Do kraju wrócił jeszcze w trakcie sezonu PlusLigi, wspomógł PGE Projekt Warszawa w walce o brąz w ramach tzw. transferu medycznego. W piątek był zdecydowanie najbardziej doświadczonym zawodnikiem w polskiej kadrze. Jak na razie jest jedynym wicemistrzem olimpijskim z Paryża, który pojawił się na zgrupowaniu.

"Jako doświadczony zawodnik w tej grupie jestem po to, żeby chłopakom podpowiadać. Żeby mówić, czego wymaga Nikola, w jaki sposób powinniśmy grać, zachowywać się. Ale proszę mi uwierzyć, że to naprawdę bardzo inteligentne chłopaki i szybko łapią to, co się do nich mówi" - podkreśla Śliwka.

W tym sezonie przyjmujący będzie kapitanem reprezentacji Polski. Przejmuje funkcję Bartosza Kurka, który na razie robi sobie rok przerwy od gry w kadrze - choć Grbić nie zamyka przed nim drzwi do powrotu do drużyny.

W meczu z Ukrainą Śliwka był otoczony przez nastolatków i debiutantów, którzy mogli być nieco wpatrzeni w starszego kolegę. Nowy kapitan kadry zaznacza jednak, że nie zamierza przesadnie ingerować w ich grę.

"Nie jest tak, że nad nimi stoję i mówię, jak mają grać. Od tego jest trener. Mogę ewentualnie pomóc jakimś jednym słowem, raz na jakiś czas, jak widzę, że ktoś nie zrozumie do końca tego, co powie trener - to jestem, żeby podpowiedzieć. Ale oni grają bardzo dobrze w siatkówkę. Po prostu muszą się odnaleźć w systemie, w jakim gramy w reprezentacji. Bo ten system jest inny niż był w klubach, w jakich grali" - wskazuje Śliwka.

Kapitan kadry Grbicia ciepło o debiutantach. "Będziemy mieć z nich pociechę na lata"

Doświadczony zawodnik wypowiada się zresztą o nowych zawodnikach w kadrze w samych superlatywach. A w spotkaniach z Serbią i Ukrainą, którymi drużyna Grbicia zainaugurowała sezon, w reprezentacji Polski zadebiutowało aż 12 siatkarzy.

"Super chłopaki. Bardzo ambitna grupa, bardzo świadome chłopaki. Mimo że niektórzy z nich to nastolatkowie, są bardzo świadomi pod względem sportowym. To po prostu ogarnięte chłopaki, to nie są dzieciaki. Fajnie jest z nimi popracować, trenować. Myślę, że będziemy mieć z nich pociechę na lata" - przekonuje nowy kapitan kadry.

Śliwka może mieć szansę na drugi występ w reprezentacji Polski w tym sezonie już w sobotę. Dziś o godz. 20 mecz z niepokonaną dotąd w trwającym turnieju Bułgarią. Transmisja w Polsat Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Katowic Damian Gołąb

Siatkarze reprezentacji Polski w meczu z Ukrainą. Drugi od lewej Aleksander Śliwka

