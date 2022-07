Aleksander Śliwka po porażce z USA: Amerykanie to drużyna kompletna

Aleksander Śliwka: Momenty cierpienia jak z USA i Iranem są nam potrzebne

Polacy pod koniec czerwca zdołali wygrać z Amerykanami 3:1. Na pytanie o to, czym różniły się te dwa mecze, Aleksander Śliwka odrzekł, że zespół USA wzmocnił się w międzyczasie bardzo konkretnym graczem.

"Christenson rozegrał dzisiaj kapitalne zawody. To była najważniejsza zmiana w ich zestawieniu, wiedzieliśmy, ze będą z nim mocniejsi" - przyznał 27-latek. Jak jednak przyznał, tak naprawdę każdy z rywali zaprezentował się od bardzo dobrej strony. "Stany Zjednoczone to drużyna kompletna" - orzekł.

"Na każde spotkanie wychodzimy po to, aby wygrać. Uważam, że mamy na tyle siatkarskiej jakości, by rywalizować z każdą drużyną na świecie. Te momenty cierpienia - jak z USA czy Iranem - są potrzebne, by wiedzieć jak się zachowywać, jak wyjść z kłopotów. Wyciągniemy odpowiednie wnioski" - deklaruje sportowiec.