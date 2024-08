Aleksander Śliwka nie ma wątpliwości. Ten moment odwrócił losy meczu z USA

"Po tym poznaje się, że wielkie drużyny, że potrafią wstać"

- Ten mecz był strasznie nerwowy. W trzecim secie można było pomyśleć, ze względu na kontuzje, że to nie układa się po naszej myśli. Po tym jednak poznaje się, że wielkie drużyny, że potrafią wstać. Wykonuj kilka zmian, a jak złapią swój rytm, to są nie do zatrzymania. Kiedy byliśmy w dole, to Amerykanie grali niezwykle swobodnie. Złapali niesamowitą pewność siebie. Wiedzieliśmy jednak, że jeśli ich przyciśniemy, to będziemy w stanie ich złamać - powiedział Śliwka.