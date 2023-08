Polscy siatkarze udanie, bo od wygranej w Lidze Narodów, rozpoczęli sezon reprezentacyjny. Jedną z wyróżniających się postaci podczas turnieju był Aleksander Śliwka, który szybko wyrósł na lidera drużyny i w ważnych momentach stawał na wysokości zadania. Przyjmujący był chwalony przez kibiców i dziennikarzy, do czego sam zainteresowany odniósł się w rozmowie z "Wprost". I zdradził, co go dziwi w postawie osób oceniających jego występy.