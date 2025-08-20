Alarm ws. polskich siatkarzy, kadra może mieć problem. Dwa nazwiska i koniec

Seniorska reprezentacja Polski przygotowuje się do wrześniowych mistrzostw świata, podczas których "Biało-Czerwoni" będą jednymi z faworytów do wywalczenia medalu. Wysokie notowania naszej kadry nie dziwią, ponieważ ta niedawno wygrała Ligę Narodów, a w swoich szeregach ma gwiazdy światowego formatu. I to na każdej pozycji, dzięki czemu Nikola Grbić może rotować składem i testować różne rozwiązania.

Nie od dziś wiadomo, że rywalizacja o miejsce w składzie jest wyrównana, co najlepiej pokazuje pozycja przyjmującego - prym tutaj wiodą Wilfredo Leon i Tomasz Fornal, świetnie ostatnio spisywał się Kamil Semeniuk. Niewykluczone, że Grbić na czempionat zabierze tylko jednego z dwójki Artur Szalpuk - Bartosz Bednorz i niezależnie, którego z nich by nie skreślił, na pewno wywoła to szeroką dyskusję, ponieważ obaj siatkarze grają na wysokim poziomie.

Kibice "Biało-Czerwonych" nie powinni obawiać się także o brak następców naszych wielkich mistrzów. W trwającym sezonie przebojem do seniorskiej kadry wdarli się 20-latkowie: libero Maksymilian Granieczny i środkowy Jakub Nowak, którzy powinni stanowić solidne zabezpieczenie na tych pozycjach na kolejne lata. W polskiej siatkówce nie brakuje też uzdolnionych przyjmujących (w tym uchodzącego za duży talent Michała Gierżota) czy atakujących - podczas Ligi Narodów szansę od Grbicia otrzymał 22-letni Alaksiej Nasiewicz, w szerokiej kadrze znalazł się też starszy o rok Bartosz Gomułka.

Kto zostanie następcą Marcina Komendy i Jana Firleja? Niepokój ws. siatkarzy

Nieco gorzej sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o pozycję rozgrywającego, na co w swoim felietonie "Okiem Diabła" zwrócił uwagę były siatkarz i trener, a obecnie ekspert Polsatu Sport, Jakub Bednaruk.

"Wciąż mnie martwi brak ciekawych rozgrywających wśród młodych chłopaków. Dobrze rozumiem, że PlusLiga jest bardzo mocna i na tej pozycji najtrudniej zadebiutować, ale po Komendzie i Firleju, już 29-latkach, nie mamy ciekawych zawodników do 20. roku życia" - napisał.

Bednaruk zarazem wyraził nadzieję, że "obecne roczniki coś zmienią", a problem zniknie. Prawdą jest jednak, że faktycznie, na horyzoncie nie widać młodych rozgrywających, przynajmniej wśród zawodników testowanych w ostatnich latach przez Grbicia. W sezonie olimpijskim "jedynką" na tej pozycji był 31-letni Marcin Janusz, który jednak borykał się z problemami zdrowotnymi, a bieżący sezon kadrowy odpuścił. Jego zmiennikiem był 37-letni Grzegorz Łomacz, który również zrobił sobie przerwę od występów w biało-czerwonych barwach i nie wiadomo, czy jeszcze wróci do reprezentacji.

Komenda i Firlej stanowili o sile "Biało-Czerwonych" podczas Ligi Narodów, zobaczymy ich także na mistrzostwach świata. A co z pozostałymi? W szerokiej kadrze powołanych ogłoszonej przed startem sezonu znaleźli się jeszcze 27-letni Łukasz Kozub i 22-letni Kajetan Kubicki.

Ten drugi poprzedni sezon rozegrał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, ale tam był jedynie zmiennikiem Janusza, przez co brakuje mu regularności i obecnie trudno upatrywać go w roli następcy bardziej utytułowanych kolegów. Być może na ten status zapracuje w PGE GiEK Skrze Bełchatów, z którą niedawno podpisał kontrakt, ale tam będzie musiał konkurować z doświadczonym Łomaczem. Nawet jeśli Kubicki wejdzie do kadry, nie zmienia to faktu, że w młodszych rocznikach trudno doszukiwać się kolejnych utalentowanych rozgrywających, na co we wspomnianym felietonie zwrócił uwagę Bednaruk.

