Afera w meczu Polaków. Ruszyły całe zespoły, czerwone kartki poszły w ruch

Końcówka pierwszego seta w starciu z Bułgarią na mistrzostwach świata do lat 21 zakończyła się w koszmarny sposób dla reprezentacji Polski . "Biało-Czerwoni" prowadzili już bowiem 23:21 , lecz... stracili cztery kolejne punkty, przegrywając pierwszą partię.

Po jej zakończeniu na parkiecie zrobiło się nerwowo i doszło do przepychanek .

W trakcie reklam podglądaliśmy sytuację z hali. Kiedy zespoły mijały się pod słupkami pod słupkiem doszło do jakiegoś zwarcia, doszło do jakiejś "spinki" pomiędzy Aleksandarem Nikolovem a Tytusem Nowikiem. Całe zespoły ruszyły, trenerzy ruszyli, sędziowie ruszyli, kibice ruszyli, cały Bahrajn ruszył, ale na szczęście wszystko się uspokoiło

Prowadzący to spotkanie arbiter zareagował na te wydarzenia tuż przed rozpoczęciem drugiego seta, pokazując po czerwonej kartce zawodnikom obu ekip.

Przepychanki w meczu reprezentacji Polski. Bułgarzy pokonali "Biało-Czerwonych"

W drugiej partii Polacy doprowadzili do wyrównania, wygrywając 28:26. W trzeciej zostali rozbici do 17, ale w czwartym secie znów byli górą, więc o losach rywalizacji przesądził tie-break. W nim lepiej spisali się Bułgarzy, wygrywając 15:11. Porażka nie niosła jednak za sobą żadnych przykrych konsekwencji, ponieważ obie ekipy miały już zapewniony awans do kolejnej fazy mistrzostw świata.