Pierwsze mecze siatkarskiej reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia odbędą się już w drugiej połowie maja, wówczas "Biało-Czerwoni" rozegrają międzynarodowy turniej towarzyski w Sosnowcu i Katowicach. Będzie to dla nich przetarcie przed Ligą Narodów, która rozpocznie się już 10 czerwca. Najważniejsze jednak będzie to, co wydarzy się we wrześniu, o czym niedawno mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

"W tym roku mamy Ligę Narodów i turniej najważniejszy - mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy w nowej formule, to pierwszy turniej kwalifikacji olimpijskich. To pokazuje jak ważny jest ten turniej, jak ważny jest ten sezon" - powiedział cytowany przez Polsat Sport.

Na ogłoszenie nazwisk zawodników, którzy w tym sezonie powalczą o obronę tytułu w Lidze Narodów i złota we wrześniowych mistrzostwach Europy, poznaliśmy 16 kwietnia. Już wcześniej było jasne, że na liście zabraknie Marcina Janusza, Pawła Zatorskiego i Łukasza Kaczmarka. W sieci krążyły też plotki, że w biało-czerwonych barwach nie zobaczymy w tym roku Bartosza Kurka, takie nieoficjalne doniesienia przekazywał m.in. siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

Bartosz Kurek poza siatkarską reprezentacją Polski

Te plotki potwierdziły się wraz z ogłoszeniem powołań Grbicia. Atakującego i kapitana reprezentacji Polski faktycznie zabrakło wśród powołanych. Serb postawił za to na sześciu innych atakujących: Bartłomieja Bołądzia, Dawida Dulskiego, Wojciecha Gajka, Bartosza Gomułkę, Alaksieja Nasewicza i Kewina Sasaka.

Jeszcze przed ogłoszeniem powołań głos ws. ewentualnej absencji Kurka zabrał siatkarski ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk. Jak zauważył w rozmowie z Interią, jeśli kapitana zabraknie wśród powołanych, to będzie to zapewne efekt wspólnej decyzji selekcjonera i zawodnika, a nie, jak to było np. w przypadku Łukasza Kaczmarka, ruchu trenera, który nie widzi dla tego siatkarza miejsca w kadrze.

"Kurek jest na innych zasadach. On oddał temu zespołowi i temu trenerowi serce i zdrowie. Jeśli teraz Grbić z Kurkiem usiądą i ustalą, że on ma wolne, to tak będzie. Na pewno jednak będzie to rozmowa między dwoma poważnymi ludźmi" - mówił były zawodnik i trener, a obecnie komentator.

Bartosz Kurek i Nikola Grbić

