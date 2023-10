Grbić musiał jednak dokonywać trudnych wyborów, co jest swego rodzaju "przetarciem" przed tym, co czeka go w kolejnym sezonie. Do Paryża poleci bowiem 12 siatkarzy, co oznacza, że co najmniej dwóch zawodników, którzy stanowili o sile kadry w ostatnich turniejach, nie wystąpi na igrzyskach.