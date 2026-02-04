A jednak. Bartosz Kurek doceniony. Co za słowa o kapitanie reprezentacji

"Kapitan Kurek. Nosił koszulkę reprezentacji Polski w chwilach triumfu i w okresach, gdy nic nie przychodziło mu łatwo. Grał pod okiem wielu trenerów, na różnych pozycjach, z różnymi oczekiwaniami wobec niego i drużyny. Potem przyszły tytuły i indywidualne wyróżnienia, ale także sezony wymagające cierpliwości i adaptacji" - można było przeczytać w zapowiedzi artykułu FIVB. Bartosz Kurek dostał swoje pięć minut na stronie światowej federacji.

Bartosz Kurek doceniony

Bartosz Kurek to w tej chwili jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy w historii. Jednocześnie atakujący reprezentacji Polski wciąż nie rezygnuje z gry w kadrze i prowadzi ją przez trudne i piękne momenty. W tym czasie pozyskał sobie przyjaźń wielu młodszych kolegów. Teraz za to został doceniony przez FIVB.

Na stronie światowej federacji siatkówki pojawił się osobny artykuł poświęcony Bartoszowi Kurkowi, jego zasługom i karierze. Nie zabrakło również jego wypowiedzi na temat tego, jak sam zdążył zmienić się przez te lata i tego, co pcha go do dalszej gry w biało-czerwonych barwach.

Bartosz Kurek jasno o zmianie, jaka w nim zaszła

W rozmowie z FIVB Kurek przyznał, że gdy był młodszy, o wiele bardziej skupiał swoją uwagę na fizycznych elementach siatkówki. Dziś patrzy na to jednak zupełnie inaczej i jego gra bardziej skupia się na percepcji i tym, co dzieje się na boisku.

"Byłem znacznie mniej świadomy tego, co działo się na boisku. Polegałem znacznie bardziej na swojej fizyczności niż na tym, jak podchodzę do gry dzisiaj, bardziej skupiając się na kątach, starając się znaleźć słabe punkty w obronie przeciwnika i przede wszystkim starając się być skutecznym. Ale ogólnie rzecz biorąc, lubię tego młodego faceta. Czasami był trochę uparty, ale pracował bardzo ciężko" - tłumaczył.

Przyznał, że najważniejsze w tym, by utrzymać dobrą formę, jest to, by nigdy się nie zatrzymywać i ciągle zmieniać swoje podejście do gry, bo każde stanie w miejscu to tak naprawdę cofanie się i strata. Dodatkowo wyznał, że sam ogląda po godzinach gry dużo siatkarskich meczów i obserwuje bacznie nowe wschodzące gwiazdy.

Bartosz Kurek o grze dla Polski

Kurek przyznał też, że nie ma dla niego wspanialszego uczucia niż wygrywanie w barwach swojego kraju. Mimo wielu lat na boisku wciąż czuje się wspaniale podczas śpiewania na boisku narodowego hymnu i gry ze swoimi kolegami z kadry. Dodał także, że niezwykle ważna jest dla niego rola kapitana.

Atakujący zaznaczył jednak, że mimo wielu sukcesów, dziś najbardziej cieszą go przyjaźnie, które zawiązał przez lata w kadrze i poza nią. "Kiedy byłem młody, myślałem, że wszystko kręci się wokół medali i trofeów, ale teraz, może zaskoczę wiele osób, uważam za swój największy sukces przyjaciół, których poznałem po drodze" - mówił.

Na koniec przyznał, że w siatkówce było już wiele legend, a on sam chciałby zostać zapamiętany jako ktoś, kto bardzo się starał i zawsze dawał z siebie wszystko oraz jako ktoś, komu bardzo mu zależało.

