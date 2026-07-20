3:0, to był popis Fornala i spółki. Polska absolutnym numerem 1

Od czasu porażki 2:3 z Japonią w pierwszej połowie czerwca reprezentacja Polski jest nie do zatrzymania w Lidze Narodów. 3:2 z Ukrainą, 3:2 z Belgią, 3:2 z Turcją, 3:1 z Niemcami, 3:1 z Argentyną, 3:0 z Bułgarią, 3:0 z Brazylią i 3:1 z Francją - to lista kolejnych zwycięstw Tomasza Fornala i spółki, do której doszła teraz wygrana w trzech setach ze Stanami Zjednoczonymi. Tym samym drużyna Nikoli Grbicia opuści Chicago bez zaznania goryczy porażki.

- Dopingowani przez liczną grupę polskich kibiców "Biało-Czerwoni" rozbili Amerykanów 3:0. To nie tylko dziesiąte zwycięstwo Polski w tym sezonie, ale i skok na drugie miejsce w tabeli. Dzięki temu za nieco ponad tydzień kadra Nikoli Grbicia uniknie w ćwierćfinale Ligi Narodów meczu z mistrzami świata - zrelacjonował przebieg rozgrywanego w nocy z niedzieli na poniedziałek meczu na łamach Interii Damian Gołąb.

Tak okazałe zwycięstwo reprezentacji Polski ma swoje konsekwencje. I to dla obu stron. A chodzi o ranking FIVB.

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Polska już przed meczem była zdecydowanym numerem jeden w światowym zestawieniu, a teraz tylko umocniła się na fotelu lidera. Dzięki gładkiej wygranej "Biało-Czerwoni" wzbogacili się o kolejne 6,97 punktu. W efekcie mają na koncie 391,38 punktów, znacznie wyprzedzając mogącą chlubić się z drugiego miejsca kadrę Włoch (368,01).

Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych na porażce z Polakami stracili natomiast 6,97 punktu i zajmują obecnie szóste miejsce w rankingu, choć dopiero co, znajdowali się tuż poza TOP 3. Zostali jednak wyprzedzeni przez Japonię oraz Słowenię.

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Tymczasem podbudowana kapitalną serią reprezentacja Polski może rozpocząć przygotowania do turnieju finałowego Ligi Narodów. Już 29 lipca w Ningbo ruszą ćwierćfinały. Przypomnijmy, że nasza drużyna narodowa broni tytułu, który wywalczyła przed rokiem.

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News

Wilfredo Leon w reprezentacji Polski Oliwia Domanska East News





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