27-latek zadebiutował w kadrze, chwilę później zdradza. To mówił mu Grbić

Paweł Nowak

Po nieudanym rozpoczęciu reprezentacyjnej kampanii 2026 i porażce 2:3 z Serbią siatkarze kadry Polski zanotowali dwa dni później premierowe zwycięstwo. W Katowicach pokonali w czterech setach Ukrainę (3:1), a dokonali tego w dość eksperymentalnym składzie. W końcu Nikola Grbić dał szansę kilku debiutantom, a wśród nich znalazł się Jakub Ciunajtis. Libero po spotkaniu przyznał w rozmowie z Interią, co głównie mówi mu serbski trener.

Siatkówka: Jakub Ciunajtis zadebiutował w reprezentacji Polski
Jakub Ciunajtis (numer 17) zadebiutował w reprezentacji Polski

Powoli rozkręca się siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Polscy siatkarze pod przewodnictwem Nikoli Grbicia w Spale trenują już od blisko trzech tygodni, a z czasem w drużynie pojawiają się nowe twarze. "Biało-Czerwoni" mają już za sobą nawet dwa spotkania towarzyskie. Najpierw ulegli 2:3 Serbii, lecz w piątek w Katowicach ograli 3:1 Ukrainę.

Serbski szkoleniowiec w tym spotkaniu również podjął się sporej rotacji, a okazję do pokazania się dostało kilku debiutantów. Wśród nich znalazł się niezwykle doświadczony libero Indykpol AZS-u Olsztyn, Jakub Ciunajtis. Ten po dwóch setach zmienił Maksymiliana Graniecznego i zanotował niezłe wejście.

Był aktywny w obronie i dawał o sobie znać. Niedługo po zakończeniu spotkania w rozmowie z Interią podzielił się swoimi emocjami po premierowym występie w narodowych barwach. Jak zdradził, na trybunach niestety zabrakło jego najbliższych. W przyszłości ma dojść jednak do zmiany.

- Fajna sprawa na pewno mieć swój debiut w katowickim Spodku. Udało mi się zagrać bez stresu te dwa sety i na pewno to dobry prognostyk dla mnie na przyszłość. Rodziny niestety nie było, bo to bardzo daleko od mojego rodzinnego miasta, ale w przyszłości na pewno się pojawią - przyznał.

Debiutant jasno o pracy z Grbiciem. O to chodzi mu szczególnie

Dopytany, jak wygląda praca z trenerem Grbiciem mówi jasno. W jego przypadku szczególny nacisk kładzie na dobre ustawienie w defensywie oraz na dokładną wystawę wysokiej piłki. Do tego tłumaczy, że zespół pracuje nad podstawowymi elementami. Sam osobiście nie podgląda innych i stara się wykonywać swoją robotę.

Mi stara się zwrócić uwagę na pozycję w obronie oraz wystawę wysokiej piłki. Myślę, że skupiamy się jako zespół na takich podstawowych elementach, by wykonywać je możliwe najlepiej, jak tylko można
mówił Jakub Ciunajtis.

- Sam skupiam się na sobie, raczej nie patrzę na innych, by wykonać swoją robotę. Głównie patrzę na siebie, bo to ja muszę robić postęp i poprawiać swoje niedoskonałości - uzupełnia.

A co Serb mówił drużynie w trakcie spotkania z Ukrainą? Głównie zwracał uwagę na kwestie taktyczne. Dlaczego? 27-latek tłumaczył, że siatkarze zwyczajnie rzeczy technicznych z treningów... nie będą pamiętać.

- Skupiał się na bardziej taktycznych rzeczach, bo to, co robimy na treningach - te techniczne rzeczy, to uprzedzał, że nie będziemy tego raczej pamiętać, więc taktyka - wyjawił.

Jak już wspomnieliśmy, "Biało-Czerwoni" ograli Ukrainę 3:1, lecz nie obyło się bez problemów. Kadra często traciła wybudowaną wcześniej przewagę i miała kłopoty w ataku w ważnych momentach. Libero kadry zapytany, z czego mogło to wynikać wskazuje na sporą rotację.

- Mieszamy tym składem, niektórzy widzą się dopiero drugi, trzeci dzień, a niektórzy pracują razem od blisko trzech tygodni. Na pewno jest to "mieszanka", która musi się ze sobą jeszcze połączyć. Jest wiele niedokładności w obronie, wystawie, ale uważam, że będzie tylko lepiej - powiedział.

Siatkarzy reprezentacji Polski czeka jeszcze jedno wyzwanie. W sobotę o godz. 20:00 na zakończenie pierwszego turnieju towarzyskiego zmierzą się z Bułgarią. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Dwóch siatkarzy walczących o przyjęcie piłki podczas meczu halowego, w tle widownia i niebieskie trybuny, zawodnicy skupieni na grze
Paweł Halaba (z lewej) i Jakub Ciunajtis, zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn
Mężczyzna ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorów oraz godłem Polski stoi na tle siatki do siatkówki, znajdując się na arenie sportowej, w otoczeniu rozmytego tłumu.
Nikola Grbić
Grupa siatkarzy w biało-czerwonych strojach obejmuje się i wyraża radość po zdobytym punkcie, dominują gesty triumfu i sportowej jedności, w tle widoczna siatka.
Polscy siatkarze


