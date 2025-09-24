26:28 w pierwszym secie, tak Turcy postraszyli Polaków. Michał Gierżot bohaterem

Reprezentacja Polski znajduje się już o jeden krok od strefy medalowej siatkarskich mistrzostw świata - jeśli "Biało-Czerwoni" pokonają dzisiaj Turcję (początek meczu o godz. 14), w sobotę zagrają w półfinale czempionatu. Najpierw jednak muszą pokonać zespół, który, tak jak ten prowadzony przez Nikolę Grbicia, na Filipinach nie przegrał jeszcze spotkania.

Turcy wygrali zmagania w grupie G, a w 1/8 finału poradzili sobie z Holendrami. I chociaż obecnie zajmują 14. miejsce w rankingu FIVB, a w ostatnich latach sukcesy odnosili tylko w mało prestiżowej Lidze Europejskiej, to siatkarze Grbicia nie zamierzają lekceważyć rywala. Sam trener dostrzega jego mocne strony.

"Mam nadzieję, że chłopaki będą mieli odpowiednie podejście do Turcji, bo ten zespół gra dobrze. Dwa ostatnie mecze z nimi nie znaczą nic, bo teraz to jest inna Turcja. Grają dużo lepiej, grają dobrą siatkówkę. Nie są tu przez przypadek, mają kilku dobrych zawodników na odpowiednim poziomie. Musimy więc zagrać naszą najlepszą siatkówkę" - powiedział selekcjoner w rozmowie z dziennikarzami.

Wspomniane dwa ostatnie mecze z Turkami układały się po myśli "Biało-Czerwonych", bo oba, rozgrywane w ramach Ligi Narodów, pewnie wygrali w stosunku 3:0. W ostatnim starciu, do jakiego doszło 14 czerwca, rywale pokazali jednak, że są w stanie postraszyć faworyta.

MŚ siatkarzy. Turcja już raz w tym sezonie postraszyła Polskę

Reprezentacje Polski i Turcji po raz ostatni zmierzyły się w chińskim Xi'an, gdzie rozgrywano jeden z pierwszych turniejów interkontynentalnych Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" przystąpili do tego meczu po zwycięstwach w stosunku 3:1 nad Holandią i Japonią, z kolei Turcy wcześniej przegrali z Serbią i Holandią (oba spotkania wynikiem 1:3).

Grbić do Chin zabrał eksperymentalny skład, ponieważ wciąż nie miał do dyspozycji największych gwiazd z Jakubem Kochanowskim, Wilfredo Leonem, Tomaszem Fornalem i Bartoszem Kurkiem na czele - ci odpoczywali po trudach sezonu klubowego. Kurek zresztą do drużyny dołączył jako ostatni z powodu problemów zdrowotnych. Serbski selekcjoner postawił za to na debiutantów i mniej doświadczonych zawodników, a jeden z nich został bohaterem meczu z podopiecznymi Slobodana Kovaca.

Początek meczu nie należał do najłatwiejszych dla "Biało-Czerwonych", bo musieli gonić wynik. Rywale prowadzili już 14:11, jednak naszym kadrowiczom wkrótce udało się doprowadzić do remisu 16:16. W końcówce błysnęli jednak Michał Gierżot i Rafał Szymura, prowadząc Polaków do zwycięstwa po grze na przewagi (28:26).

Turcy postraszyli wicemistrzów olimpijskich w pierwszej partii, w drugiej również zaczęli bardzo dobrze. Grbić rotował składem, w ataku Aleksieja Nasewicza zastąpił Kewin Sasak, który świetnie wykańczał kontrataki. Polacy wygrali partię 25:23 i znaleźli się o krok od zwycięstwa.

Na parkiecie ponownie znalazł się Nasewicz, który za zaufanie okazane przez Grbicia odpłacił się świetnymi zagrywkami. Debiut w reprezentacji w tym secie zaliczył z kolei Jordan Zaleszczyk, a "Biało-Czerwoni" wygrali seta 25:21, a cały mecz 3:0. Bohaterem został Gierżot, który zdobył 13 punktów, najwięcej w polskiej drużynie. Drugim najskuteczniejszym z naszych reprezentantów był Szymura (10 "oczek").

Dzisiaj, w ćwierćfinale mistrzostw świata, choć w innym składzie, Polacy będą starali się o powtórkę tego wyniku. Początek meczu o godz. 14, na relację tekstową na żywo zapraszamy do Interii.

Polsat Sport Polsat Sport

Michał Gierżot podczas meczu z reprezentacją Turcji volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski podczas MŚ volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Turcji VolleyballWorld materiały prasowe