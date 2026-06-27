23:25 w pierwszym secie, a potem zwrot. Mecz Polaków rozstrzygnięty. FIVB ogłasza

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski do siódmego meczu Ligi Narodów FIVB z Niemcami podchodziła na ostatnim gwarantującym udział w Final Eight Miejscu - siódmym. Dla liderów rankingu FIVB taki wynik bez wątpienia mógł być pewnym rozczarowaniem. W meczu z Niemcami oprócz punktów do tabeli na szali leżała także pozycja liderów wspomnianego zestawienia. Ostatecznie te trafiły w ręce Biało-Czerwonych po wygranej 3:1. Siatkarze Grbicia umocnili się na prowadzeniu.

Wilfredo Leon
Wilfredo LeonPiotr MatusewiczEast News

Reprezentacja Polski jak na razie w tym sezonie Ligi Narodów nie przybliżyła się za bardzo do obrony tytułu zdobytego przed rokiem. Fakt jest jednak taki, że Polacy rozpoczęli rywalizację o tytuł dość mocno rezerwowym składem. Tak naprawdę z gwiazd obecny od początku jest tylko Aleksander Śliwka.

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Mimo tych problemów Biało-Czerwoni wciąż są w stanie bronić swojej pozycji liderów rankingu FIVB, choć nie przez cały czas. W pewnych momentach palmę pierwszeństwa przejmowali Włosi. Ci jednak w ostatnich dniach wpadli w pewien dołek, dzięki czemu Polska wróciła na pierwsze miejsce.

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Przed meczem ósmej kolejki z Niemcami w Gliwicach Biało-Czerwoni musieli się jednak oglądać za siebie. Przewaga nad drugimi Włochami wynosiła bowiem niespełna trzynaście punktów. Sytuacja przed pierwszym gwizdkiem była więc naprawdę napięta i wszystkie scenariusze trzeba było rozważać.

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Po pierwszym secie zbliżyły się te negatywne dla naszych siatkarzy. Podopieczni Nikoli Grbicia przegrali bowiem 23:25. Od tego momentu rozpoczął się jednak koncert gospodarzy. Polacy w trzech kolejnych setach dominowali, co ostatecznie pozwoliło im wygrać mecz 3:1.

Taki wynik sprawia, że Biało-Czerwoni mogą liczyć na niewielki zastrzyk punktów do rankingu. Polacy dostaną ich dokładnie 1.6, co sprawia, że obecnie zgromadzili dokładnie 376,45. Przy Włochach widnieje z kolei liczba 362.13, co sprawia, że przewaga obecnie jest względnie bezpieczna.

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Tomasz Fornal w turnieju finałowym Ligi Narodów był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe


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