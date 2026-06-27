23:25 w pierwszym secie, a potem zwrot. Mecz Polaków rozstrzygnięty. FIVB ogłasza

Reprezentacja Polski jak na razie w tym sezonie Ligi Narodów nie przybliżyła się za bardzo do obrony tytułu zdobytego przed rokiem. Fakt jest jednak taki, że Polacy rozpoczęli rywalizację o tytuł dość mocno rezerwowym składem. Tak naprawdę z gwiazd obecny od początku jest tylko Aleksander Śliwka.

Mimo tych problemów Biało-Czerwoni wciąż są w stanie bronić swojej pozycji liderów rankingu FIVB, choć nie przez cały czas. W pewnych momentach palmę pierwszeństwa przejmowali Włosi. Ci jednak w ostatnich dniach wpadli w pewien dołek, dzięki czemu Polska wróciła na pierwsze miejsce.

Polacy uciekają Włochom. Kolejny dodatek do rankingu FIVB

Przed meczem ósmej kolejki z Niemcami w Gliwicach Biało-Czerwoni musieli się jednak oglądać za siebie. Przewaga nad drugimi Włochami wynosiła bowiem niespełna trzynaście punktów. Sytuacja przed pierwszym gwizdkiem była więc naprawdę napięta i wszystkie scenariusze trzeba było rozważać.

Po pierwszym secie zbliżyły się te negatywne dla naszych siatkarzy. Podopieczni Nikoli Grbicia przegrali bowiem 23:25. Od tego momentu rozpoczął się jednak koncert gospodarzy. Polacy w trzech kolejnych setach dominowali, co ostatecznie pozwoliło im wygrać mecz 3:1.

Taki wynik sprawia, że Biało-Czerwoni mogą liczyć na niewielki zastrzyk punktów do rankingu. Polacy dostaną ich dokładnie 1.6, co sprawia, że obecnie zgromadzili dokładnie 376,45. Przy Włochach widnieje z kolei liczba 362.13, co sprawia, że przewaga obecnie jest względnie bezpieczna.

Tomasz Fornal w turnieju finałowym Ligi Narodów był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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