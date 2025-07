20-latek robi furorę w polskiej kadrze. Ujawnia, jaki naprawdę jest Bartosz Kurek

Artur Gac, Interia: Jesteś bardzo młodym zawodnikiem, który w takich sytuacjach, jaka miała miejsce w końcówce meczu z Kubą, nie znajdował się do tej pory często. Jak się wraca po czymś takim na kolejny dzień treningowy?

Maksymilian Granieczny: - Myślę, że najlepsze, co możemy zrobić zarówno zespołowo, jak i indywidualnie to zaraz po meczu przemyśleć w swoim gronie co jest do poprawy, oraz gdzie mamy jeszcze zapas. Nadszedł nowy dzień, za nami trening i siłownia, by przygotować się na kolejny mecz. Liga Narodów jest takim turniejem, że gra się mecz za meczem, więc też nie ma co za dużo rozmyślać, rozważać, jest jeszcze połowa turnieju do zagrania i trzeba wyjść na boisko i zrobić swoje.

Poza tym, co usłyszeliście od trenera Grbicia, wasza myśl, pierwsze refleksje oraz spostrzeżenia były jakie?

- Każdy przemyślał według siebie, co mógł zrobić lepiej. Na pewno każdy coś znajdzie u siebie do poprawy, czy to przyjęcie, czy wystawa, czy atak, czy zagrywka. Jeśli 10 procent każdy da od siebie więcej, będziemy wygrywać i grać dobrą siatkówkę.

Jak znosisz trudy tych rozgrywek, pod względem fizycznym i mentalnym?

- Wiadomo, że po takich meczach jak z Kubą nie jest łatwo, ale to jest też część sportu. Jeśli byśmy wygrywali wszystkie mecze i szłoby wszystko gładko, to by było coś pięknego. Właśnie o to chodzi, żeby po takich meczach wracać do tego rytmu treningowego, czy wygrywa się, czy przegrywa. Jest kolejny dzień, jest kolejny trening, jest kolejny mecz i trzeba po prostu robić swoje, żyć z dnia na dzień i walczyć.

Grałeś praktycznie całą Ligę Narodów. W związku z tym w czwartek trochę łatwiej weszło ci się na plac gry w hali w Polsce?

- Tak, na pewno łatwiej mi było, bo za mną przetarcie w kadrze, czy to na tych turniejach w Gliwicach, w Spodku, w Chinach, czy w Chicago. Miałem na szczęście taką możliwość i jestem za to wdzięczny, że mogłem spędzić już trochę czasu na boisku i być obecny w meczach. Tak że na pewno łatwiej mi było być gotowym w takim momencie wyjść na boisko i postarać się pomóc, jak tylko mogłem drużynie.

Spodziewałeś się, że tak dobrze pójdzie ci w pierwszym sezonie w reprezentacji Polski, patrząc przez pryzmat tego, jak do tej pory zagrałeś?

- Ogólnie to nie spodziewałem się niczego, co wydarzyło się po sezonie ligowym. Cieszę się ogromnie, że mam takie możliwości i staram się to wykorzystywać.

Dorastałeś przy Kubie Popiwczaku, ale zmieniłeś się, dorosłeś i zabrałeś doświadczenia. Trochę inaczej wygląda teraz wasza relacja niż parę lat temu?

- Sądzę, że Kuba nie zmienił do mnie nastawienia i jest podobnie, jak było. Jednak na pewno jest różnica w porównaniu do pięciu lat wstecz, gdy stawiałem pierwsze kroki w Jastrzębiu. Zmieniłem się jako zawodnik, pewnie Kuba też, ale myślę, że relacje mam tak samo dobrą jak była.

Jakie podejście, patrząc na swoim przykładzie, do młodych zawodników ma trener Nikola Grbić? Odbywacie więcej indywidualnych rozmów i dostajesz więcej podpowiedzi niż starszyzna?

- Według mnie każdy jest równo traktowany i to jest bardzo fajne. Gdy zaczynaliśmy zgrupowanie i pojawiło się paru zawodników, którzy nie byli powołani nawet do "30", ale z nami trenowali, to nie było tak, że byli pozostawieni z boku lub nie mieli tylu wskazówek danych od trenera. Każdy jest traktowany równo, czy jest w "30", w "20", w "14", czy w meczowej szóstce. Każdy jest traktowany tak samo. Jeżeli trener potrzebuje zwrócić komuś uwagę, to zwraca uwagę. Rzadko, bo rzadko, ale zdarzy się, że pochwali, więc każdy czuje się tak samo.

W czym najbardziej podciągnąłeś się podczas pierwszych tygodni i miesięcy z kadrą seniorów?

- Myślę, że w ogólnym nastawieniu do treningów. Jeśli trenuje się wśród najlepszych, to trzeba na ten poziom wysoki się wznieść, co nie jest łatwe. A tutaj każdy trening jest ważny i się liczy, czy to jest godzina, dwie, czy trzy. Czasem trzeba wejść na odpowiedni poziom mentalny, żeby utrzymać skupienie przez tak długi czas.

Pierwszy raz grasz przed taką dużą polską publiczność. W Chicago była na trybunach Polonia, ale tu jest jeszcze większa atmosfera. Był większy stres, gdy wychodziłeś na parkiet?

- Ogólnie sam pobyt w kadrze to już są emocje, potem kolejne mecze sparingowe, następnie VNL. Tutaj emocji jest naprawdę wiele, ale staram się przeżywać wszystko tak samo. I podchodzić do meczów sparingowych, ligowych, czy teraz do VNL tak samo i twierdzę, że to pomaga. Po prostu należy robić z dnia na dzień swoją robotę i za dużo nie myśleć o tym.

Sięgasz po wsparcie kogoś z zewnątrz? Masz fachowca, z którym współpracujesz?

- Tak, jak najbardziej. Uważam, że w sporcie to taka powinność i w pewnym momencie warto sięgnąć po taką pomoc, bo po prostu czasem dobrze jest się wygadać komuś z tego, co siedzi w głowie. Jak najbardziej polecam.

Mówimy o wsparciu zawodowego psychologa?

- Tak, zawodowego psychologa, ale też rodziny.

A masz sposób na wyciszenie się i oderwanie od siatkówki na zgrupowaniach?

- Jeśli tylko mogę, wtedy spędzam czas z rodziną, czyli z dziewczyną, czy z mamą. Poza tym w wolnym czasie sięgam po jakieś gry, filmy, seriale lub książkę. Zawsze coś się znajdzie pod ręką do oderwania się od siatkówki.

W ostatnich tygodniach docierały do ciebie zachwyty pod swoim adresem?

- Staram się tego nie śledzić, bo w sporcie są różne momenty, dobre i słabe. Ja staram się żyć z dnia na dzień, z treningu na trening i to wszędzie powtarzam. Nie jest tak, że będzie jeden dobry trening, jeden dobry mecz i potem to zostanie. Cały czas trzeba swoje udowadniać, czy treningowo, czy meczowo, więc nic tu za darmo się nie dostanie i cały czas trzeba cisnąć, żeby być w tym miejscu i się utrzymać.

Kto jest w tej kadrze takim zawodnikiem, na którego w szczególny sposób spoglądasz? I widzisz w nim kogoś, kto cię inspiruje?

- Mógłbym wymienić większość drużyny wymienić, jak nie całą. Każdy, kto znajduje się w takim miejscu, stara się wykorzystać tę szansę w 100 czy nawet 200 procentach. Jak już teraz jesteśmy w tym gronie, to tutaj każdy ciśnie, bo trzeba po prostu.

Kto cię najbardziej wziął pod skrzydła i najmocniej dodał wiatru w żagle, zwłaszcza w początkowym okresie, gdy poczułeś, że to dobry duch?

- Też ciężko jest mi powiedzieć, bo naprawdę z wieloma chłopakami złapałem dobry kontakt. Czy to z Arturem Szalpukiem, Kamilem Semeniukiem, czy Kubą Nowakiem, z którym znamy się od wielu lat. Na pewno również, gdy mieliśmy okazję trenować z Bartkiem Kurkiem, który jest ikoną tej reprezentacji i też zawsze da dobre słowo, podobnie jak Olek Śliwka. Wspomniany już Kuba Popiwczak także jest dobrym duchem w tej drużynie. Naprawdę jest wiele osób, którym mogę być wdzięczny i którzy mnie w tym wszystkim tu wspierają.

Pozycja ikony, jak powiedziałeś o Bartku Kurku, to pozycja trochę przytłaczająca dla kogoś takiego jak ty? Musiałeś się ośmielić, by zachowywać się wobec niego normalnie?

- Jestem zdania, że Bartek bardzo pozytywnie podchodzi do wszystkich chłopaków. Wiadomo, że wszedłem w towarzystwo idoli z dzieciństwa, ale bardzo szybko nastąpiło przełamanie lodów ze strony starszych chłopaków. Zawodników młodych i nowych naprawdę od razu ciepło przywitali w drużynie i nie czuć różnicy, że ktoś taki, jak Bartek, to właśnie taka ikona.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Gdańsk

