Siatkarskie mistrzostwa Europy do lat 18 rozpoczęły się 7 lipca we Włoszech, Polacy rywalizujący w pierwszej grupie na początek rozbili w trzech setach Islandczyków. "Biało-Czerwoni" triumfowali też w sześciu kolejnych spotkaniach, po drodze tracąc zaledwie dwa sety - w starciach z Turkami i Włochami.

Do turnieju przystąpiło 16 drużyn podzielonych na dwie grupy, dwie najlepsze ekipy z każdej z nich uzyskiwały awans do półfinału. Drużyna prowadzona przez Jacka Nawrockiego przepustkę do strefy medalowej wywalczyła z pierwszego miejsca, wyprzedzając w tabeli Włochów. "Biało-Czerwoni" w półfinale zmierzą się z Bułgarami, którzy do tej pory przegrali dwa spotkania.

"Na tym etapie turnieju nie ma już łatwych rywali. Przed nami zespół, który uważany jest za najmocniejszy fizycznie, znakomicie grający blokiem i mający w swoim składzie takie indywidualności jak przyjmujący Gradinarov, atakujący Dzhenev czy dwóch bardzo dobrych środkowych. Zrobimy wszystko co w naszej mocy" - ocenił trener Nawrocki cytowany przez oficjalną stronę PZPS.

W drugim półfinale gospodarze mistrzostw podejmą obrońców tytułu, czyli Francuzów.

Arkadiusz Wlazły idzie w ślady ojca. Ma szansę na medal z siatkarską kadrą

Najskuteczniejszym polskim siatkarzem w fazie grupowej był Adam Potempa, najlepiej blokującym Karol Leppert. Prym w polu serwisowym wiedzie z kolei Arkadiusz Wlazły, który ma na swoim koncie siedem asów. O 17-latku zresztą głośno zrobiło się już trzy lata temu, gdy jego ojciec, Mariusz, kończył siatkarską karierę.

Wówczas, w kwietniu 2023 roku, siatkarski mistrz świata z 2014 roku po raz ostatni zaprezentował się w barwach Trefla Gdańsk przed własną publicznością. Żegnający się z zawodową siatkówką były reprezentant kraju na jedną zagrywkę ustąpił miejsca właśnie swojemu synowi, który miał wtedy 14 lat.

Arkadiusz wówczas trenował w grupach młodzieżowych gdańskiej drużyny i chociaż od początku spekulowano, że mógł odziedziczyć talent po sławnym ojcu, to ze względu na jego młody wiek trzeba było poczekać z weryfikacją, czy takie stwierdzenie nie jest na wyrost. Sam nastolatek już w 2011 roku deklarował, że ma ogromne aspiracje.

Chciałbym pójść w siatkarskie ślady ojca i być od niego lepszy. Staram się to wszystko osiągnąć moją pracą i treningiem

Od tych słów minęło kilka lat, a Arkadiusz regularnie potwierdza, że dysponuje dużym potencjałem. Jesienią 2025 roku razem z kolegami z kadry młodzieżowej wywalczył mistrzostwo Europy Wschodniej do lat 18, kwalifikując się tym samym na trwające właśnie mistrzostwa Europy. A w nich występujący na pozycji przyjmującego Wlazły prezentuje się dobrze, co zauważył m.in. siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

"Leppert, Przybyłkowicz, Potempa przede wszystkim, ale mi się podoba bardzo młody Wlazły" - komentował w serwisie X pytany przez jednego z internautów, kto najlepiej spisuje się w kadrze. Część kibiców zwróciła z kolei uwagę na to, że 17-latek nie imponuje wzrostem, co może być przeszkodą w dalszym rozwoju kariery.

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"Ten 'malutki' Wlazły bardzo ładnie siatkarsko rośnie. Geny coraz bardziej widać. (…) Około 190 cm już będzie miał, czyli niewiele niższy od ojca, ale jako rośnie, chodziło mi, że on siatkarsko zaczyna się bronić. Chyba największy wygrany tych meczów" - pisał Balcerzak w innym miejscu.

Czas pokaże, czy Wlazły rzeczywiście będzie w stanie pójść w ślady ojca i osiągać takie sukcesy, jak mistrz świata z 2014 roku. Póki co Arkadiusz występuje w drużynowej drużynie Trefla Gdańsk, z którą w sezonie 2025/2026 wywalczył mistrzostwo Polski juniorów młodszych.





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